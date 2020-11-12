3 bin 473 lira için mesleğini yaktı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirdiği operasyonda

150 adet uyuşturucu hap ile yakalanan gardiyan Hüseyin Mehmetoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

İddia makamı devlet memuru olan zanlının hapis cezası almasının yüksek ihtimal olduğunu, dolayısıyla işini kaybedeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savunma ise tutuksuz yargı talep ederken, Yargıç Temay Sağer, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yapıp, görevini kötüye kullanan zanlının cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlı gardiyan olarak görev yaptığı cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderildi.

Tutuklu yargı talep edildi

Teminat duruşmasında öncelikle olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Kasım 2020 tarihinde zanlı Mehmetoğlu’nun cezaevine uyuşturucu sokacağına dair bilgi alıp, harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının saat 21.00 sıralarında cezaevinin nizamiye kapısında durdurulduğunu, üzerinde ve çantasında arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının sırt çantasında eldiven parmakları arasına yerleştirilmiş toplam 150 adet uyuşturucu hap bulduklarını açıkladı.

Zanlının gözaltına alınıp, sorgulandığını kaydeden polis, ifadesinde hapları uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesi ile Gazimağusa’da bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının telefonunun incelendiğini, Ekim ayı içerisinde birçok kez iş cep uygulaması ile Gazimağusa’da uyuşturucu aldığı şahıs ile aralarında 3 bin 473 TL tutarında para akışı yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu içeren hapları tasarruf etme izni olmadığını, işini kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu ve yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savunmadan itiraz

Zanlının avukatının tutuklu yargıya itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı. Savunma, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, tüm ailesinin burada yaşadığını, başka bir ülkeye gitmeyeceğini, dolayısı ile yargılamadan kaçmayacağını öne sürerek, tutuksuz yargı talep etti.

Görevini kötüye kullandı

Aktarılan olguları ve savunmanın talebini değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının “Uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf”, “Cezaevine yasaklı eşya sokmak” ve “Görevini kötüye kullanmak” suçlarından yargılanacağına değindi.

Sağer, devlet tarafından kendisine maaş verilen zanlının, bir tutukluya para karşılığı uyuşturucu içerdiğine inanılan hap temin etmesinin çok ciddi bir suç olduğunu belirtti.

Sağer, sanığın yargılanıncaya değin, 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.