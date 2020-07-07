3 Milyon TL'yi o saklamış!

Suna ERDEN

Lefkoşa’da silahlı saldırıda öldürülen Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan Cemil Ülgü dün mahkemede konuştu, olayda çalınan 3 milyon TL’yi bir süre sakladığını itiraf etti.

Soruşturma amaçlı 19 gündür tutuklu bulunan zanlı, teslim aldığı parayı daha sonra Girne’de Pakistanlı birine verdiğini öne sürdü.

Zanlı, paranın cinayet sonucu elde edildiğini bilmediğini iddia ederek, “Zahid Masood’an korkup, polise gidemedim” dedi.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını anımsattı.

Polis, çalınan paranın cinayet günü Zahid Masood’a verildiğine, onun da 3 milyon TL’yi Girne’ye götürerek Cemil Ülgü’ye emanet ettiğine dair tespit yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 19 Haziran 2020 tarihinde Girne’de tutuklandığını hatırlattı. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 19 gündür tutuklu olduğunu belirterek, ifadesinde para dolu çantayı tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini beyan ettiğini belirtti.

Polis, zanlının karıştığı suçun ciddiyetini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede konuştu

Tutuklu yargı talebine itiraz eden savunma zanlıyı tanık kürsüsüne çağırdı. Mahkemede konuşan zanlı, teslim aldığı paranın soygun ve cinayet sonucu elde edildiğini bilmediğini öne sürerek, “Olay günü Zahid Masood’tan parayı teslim aldım. Daha sonra Girne’de Pakistan uyruklu bir kişiye verdim.

Olayın cinayet olduğunu öğrendikten sonra Zahid’ten korkup, polise gidemedim” iddialarında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Ne olmuştu?

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 zanlı teker teker yakalanmış, bazı faillerin de güneye kaçtığı belirlenmişti.