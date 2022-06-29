30 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Mersinlik’te başlayarak geniş alana yayılan ve 20 bin dönümlük ormanlık alanı kül eden yangın ile ilgili tutuklanan Halil Kartal dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Tatlısu’da orman evi bulunan Halil Kartal’ın, toprak yolu temizlemesi yönünde talimat vermesi üzerine, Atilla Şimşek’in kepçe ile yol temizliği yaptığı daha sonra iş aracını tedbirsiz bir şekilde bölgede bıraktığı ve akünün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

Yapılan soruşturma sonucu Kartal’ın orman evinin izinsiz olduğu, ayrıca bölgede izinsiz yol açma ve telleme gibi işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Zanlının “ihmalkârlık sonucu yangına sebebiyet verme”, “ormanlardaki bir araziyi izinsiz temizleme”, “yetkili makamdan ruhsat olmaksızın yol açmak” veya “bina inşa etmek ve imar yasasına aykırı hareket etmek” suçlarından teminata bağlanması talep edildi. Zanlı 30 bin nakit teminatla serbest bırakıldı.

Olgular yeninde aktarıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Tevfik Çavuş, 21 Haziran 2022 tarihinde, 13.00 ile 14.00 saatleri arasında, Tatlısu’da orman evi bulunan Halil Kartal’ın, toprak yolu temizlemesi yönünde talimat Atilla Şimşek’e talimat verdiğini söyledi. Polis, Atilla Şimşek’in kepçe ile yol temizliği yaptığını daha sonra iş aracını tedbirsiz bir şekilde bölgede bıraktığını ve akünün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiğini anımsattı.

Yangının, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldığını ve geniş bir ormanlık arazinin yandığını hatırlatan polis, zanlıların 5 gündür tutuklu olduklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Gazimağusa Kaymakamlığı ile yapılan görüşmede, bölgede izinsiz yol açma, telleme ve izinsiz bina yapımı tespit edildiğini bildirdi.

Polis memuru Tevfik Çavuş, bu yönde yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının anjiyo operasyonu sonrası dün öğleden sonra hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

30 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadeti ve iddiaları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.