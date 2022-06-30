Gıda krizi ele alındı

İspanya'nın başkenti Madrid'teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'dan tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılmasının önemini ele aldığı aktarıldı.

Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Biden ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO Zirvesi'nin gündemi itibariyle yoğun olduğunu aktardı.

Zirvede NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sürece de katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki süreci çözmenin gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz o ki denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım” dedi.

Biden ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek ve Türkiye'nin tahıl konusundaki çabalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Erdoğan ile bir araya gelmekten memnun olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray, Erdoğan ve Biden'ın Madrid'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında varılan memorandumu memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Liderlerin, Rusya'nın saldırganlığına karşın Ukrayna'ya yönelik desteğinin devam edeceğini yinelediği aktarılan açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'dan tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılmasının önemini ele aldığı aktarıldı.

“İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini ele aldı” denilen açıklamada, “Biden, ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki isteğini yineledi ve liderler hükümetler arasındaki yakın istişarelerin önemi noktasında mutabık kaldı” denildi.

