HP’nin hedefi belli

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, sine-i millet kararının, siyaseti toplum içinde yeniden örgütleme adımı olduğunu belirtti.

Siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda ülkenin geleceğini öngörmenin zor olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, büyük bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Tokatlıoğlu, bir televizyon programına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’te muhalefet etme seçeneğinin tüketildiğini düşündükleri için parti olarak sine-i millet kararı aldıklarını hatırlatan Tokatlıoğlu, şöyle devam etti:

“Meclis’te meşru olmayan hükümetle, hükümet-muhalefet ilişkisi kurmak yaratılan gayrimeşru yapının normalleştirilmesine, kanıksanmasına neden oluyor maalesef. Kararlarına saygı duymakla birlikte, şu anda Meclis’te olan ana muhalefet partisine bakıyoruz, hükümet edenlerin, muhalefeti dikkate, ciddiye almaması gibi bir durum yaşadığını görüyoruz.

Eğer siz demokrasiye inanıyorsanız ve toplumun iradesini temsil eden vekillerin Meclis’te yasama ve denetleme faaliyetini yürütmesi gerektiğine inanıyorsanız, muhalefetin de söylediklerini, eleştirilerini dikkate almanız gerekir. Mecliste sağlıklı bir işleyiş için bu şarttır. Bu ortamda muhalefetin karşı çıktığı yasaya verdiği tepki, sadece bir haftalık gecikme sağlıyor ama sonucu değiştiremiyor. İktidar, ‘Ben ne istersem yaparım’ tavrını sürdürüyor.”

Meclis sınıfta kaldı

Meclis’in sınıfta kaldığını öne süren Ahmet Tokatlıoğlu, “Ülkede büyük sıkıntılar ve tehditler söz konusu” diyerek, “UBP-DP ve YDP’nin makam ve menfaate dayalı yozlaşmış statükoyu beslediğini” iddia etti.

Tokatlıoğlu, “Bireysel çıkarların ön planda oluşu, toplumsal ihtiyaçların, ana reformların hayata geçemiyor olması, ülkenin önündeki en büyük engeldir” ifadelerini kullandı.

-“Kısır döngüden kurtulmak için geniş katılımlı bir seçim şarttır”

Gençlerin ülkede bir gelecek göremediğini ifade eden Tokatlıoğlu, “Artık tüm gelecek planlarını yurt dışı olarak kuruyorlar. Bu bizim için bir utanç kaynağıdır” dedi. Tokatlıoğlu şunları kaydetti:

“Kötü yönetiliyoruz. Bugün sağlıkta, teknolojide, tarımda, eğitimde, sanayide, ticarette bir planlama yok. İstihdamı sürdürülebilir kılmaya yönelik bir çalışma yok. Bu kısır döngüden çıkılması elzemdir. Bu da ancak geniş katılımlı bir seçimle, seçmen iradesiyle mümkün olabilir. Katılımın giderek düştüğü seçimler yaşıyoruz ve bu böyle giderse gayrimeşru hükümeti de durdurmak mümkün olmayacak.”

Hükümet oluşumunda yaşananlara işaret eden Tokatlıoğlu, “Bunlar tepki verilmesi gereken durumlardır. Dolayısıyla Parti Meclisi’nin aldığı karar doğru ve yerinde bir karardır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 10:31