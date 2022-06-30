10 günde devrede

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör KKTC’ye ulaştı. Jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecik’te monte edilip devreye gireceği belirtilirken, üretim kapasitesinin 50 megawat artacağı açıklandı.

Gazimağusa Limanı'na getirilen jeneratörler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki enerji açığı ile yaz aylarında artacak enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye ziyaretinde, KKTC’nin ihtiyacı doğrultusunda 2 jeneratör gönderilmesi konusunda destek aldıklarını ifade eden Üstel, jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecik’te monte edilip devreye gireceğini belirtti.

Enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını söyleyen Üstel, hem enerji açığını gidermek hem de bu sorunu tamamen çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Atun: KKTC’ye jeneratörler bedelsiz verildi

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Başbakan Ünal Üstel liderliğinde hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini ve Türkiye’nin de KKTC’ye jeneratörleri bedelsiz verdiğini söyledi.

Atun, enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve Kıb-Tek’teki finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade ederek, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı.

Bakan Atun, yeni gelen jeneratörlerin akaryakıt yanında doğal gazla da çalışan santraller olduğunu söyledi. Atun, güneş enerjisi santrallerinden de güçlü bir şekilde faydalandıklarını belirterek, Kıb-Tek’in de 2 milyar TL’yi aşan borçlarının ödenmeye başlandığını ifade etti.

Elektrikte sürdürülebilirliğili ve arz güvenliğini arıtmak için çalıştıklarını kaydeden Atun, devletler düzeyinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde istikrarlı tedarik ve fiyatlamanın oluşacağını anlattı. Atun, “Bu sorun ortadan kaldırılacak” dedi ve güçlü desteğini esirgemeyen anavatana teşekkür etti.

Ataoğlu da, ülkedeki enerji açığının giderilmesi için destek veren tüm makamlara ve özellikle Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Ataoğlu, yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 09:49