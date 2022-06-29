Kefaletle serbest

Uzun yıllardır birlikte yaşadığı kadını darp ettiği öne sürülen Feyyaz Ahmet şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kavga ettiği S.S.’nin başına bardakla vurduğu açıklandı.

Zanlının ciddi darp suçlamasını kabul etmediği ifade edilirken, geçmiş yıllarda da sözlü ve fiziksel şiddetten dolayı poliste kaydı bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 24 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında Türk Mahallesinde bulunan ikametgâhı içerisinde birlikte yaşadığı isminin baş harfleri S.S. olan kadınla kavga ettiğini söyledi.

Polis, S.S.’nin tartışma esnasında kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine zanlının bardakla kadının kafasına vurarak ciddi darp suçunu işlediğinin anlattı.

Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, benzer suçtan sabıkası olmadığını belirtti.

Polis, zanlının sabıkasının bulunmamasına karşın 2020 ve 2021 yıllarına ait aynı kadına karşı sözlü ve fiziksel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle hakkında kayıt tutulduğunu açıkladı. Polis, zanlının aleyhine getirilen ciddi darp davasını kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek eden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit yatırması, bir kefilin 50 bin TL imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.