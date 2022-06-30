Geç kalan cezayı öder

Gazimağusa Belediyesi, işyeri vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Ekim olduğunu, bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde gecikme zammı uygulanacağını duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamada, Belediye sınırlarında faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket, ortaklıklar ve bunların şubelerinin 2022 yılı işyeri vergilerinin tarhiyatının yapılarak, listelerin askıya alındığı belirtildi.

İşyeri vergilerine itiraz süresinin 20 gün olduğu açıklanan açıklamada, askıya alınan listeye itiraz etmek isteyenlerin bu süre içerisinde dilekçeyle Gazimağusa Belediyesi’ne başvurması gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların işyeri vergi tutarlarını Belediye’ye ait veznelerden veya çevrim içi olarak “www.gazimagusabelediyesi.org” sitesinden yapabilecekleri ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 09:54