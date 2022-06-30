Tarihi fırsat 

Ankara'da temaslarda bulunan Dostluk Grubu heyeti dün TBMM’de faaliyet gösteren Türk Dünyası ülkelerinin Dostluk Grubu Başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Türkiye Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yer aldı. Toplantıya ayrıca Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de katıldı.

Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım toplantıdaki konuşmasında, Türk Konseyi’nin isminin Türk Devletleri teşkilatı olarak değiştikten sonra bazı önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Ayrım, Türkiye’nin Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve bölge coğrafyasıyla çok iyi ilişkileri olduğunu ve oradaki gelişmeleri yakinen takip ettiğini, bölgeye Bakan seviyesinde sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı. Ayrım, “biz istiyoruz ki KKTC de Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçası olsun” dedi.

Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de Türk dünyası ve islam dünyası birbirleriyle iletişimi ne kadar kuvvetli tutarsa bu durumun o kadar avantajlı bir sonuca dönüştürülebileceğini belirterek KKTC’nin de bu organizasyonda var olması ve katılmasıyla ortaya çıkan meselelerin daha kolay aşılabileceğine dair inancını belirtti. Öztürk, “biz her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Türkiye - Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı ve ayni zamanda TÜRKPA yönetiminde yer alan İbrahim Aydemir, inançlarının ve arzularının uluslararası etkinliklerde Türkiye neredeyse yanında mutlaka KKTC’nin de yer alması yönünde olduğunu belirtti.

Canaltay: İhtiyacımız olan bu birlik ve beraberliktir

Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, birlikten güç doğduğunu ve bu güce de en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçtiğimizi vurgulayarak sözlerine başladı. Canaltay, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar çektiğini ama asla ne Türklüğünden ne de Müslümanlığından vazgeçmediğinin altını çizi.

Resmiye Eroğlu Canaltay, Pandemi’nin KKTC ekonomisine getirdiği yüke dikkat çekerek ekonomik olarak bir atılım yapmanın gerekliliğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye’ye de teşekkürlerini sunan

Binali Yıldırım ile görüştüler

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) ziyaret ederek, partinin Genel Başkan Vekili İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldi.