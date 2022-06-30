Karışık işler

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan 20 dakika sonra tekrar çıkış yapmaya çalışan Cezayirli Ahmad Bensaidi’nin çantasında 950 bin Euro tespit edildi.

Zanlı tutuklanırken, mesele ile ilgili detaylar elde edildi. Zanlının ülkeye giriş yapınca yanında getirdiği parayı gümrüğe beyan ettiği öğrenildi.

Ancak yasalara göre; ülkeye getirilen ve gümrüğe beyan edilen para sadece banka havalesi yoluyla ülkeden çıkarılabiliyor.

Zanlı bu kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanırken, ifadesinde Dubai’de bir şirket için çalıştığını, 950 bin Euro parayı İstanbul’a götürüp transit alanında İtalya’dan gelecek olan bir şahsa vereceğini söylediği öğrenildi.

Zanlının İstanbul gümrüğüne de 4 buçuk milyon Euro beyan ettiği bilgisi elde edildi. Öte yandan zanlının defalarca Ercan’dan ülkeye giriş yapıp kısa süre sonra çıkış yaptığı belirtildi.

Polis iddiaları aktardı

Polis memuru Yağız Kol, zanlının 28 Haziran 2022 tarihinde saat 12.54 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Yağız Kol, zanlının aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin parayı gümrüğe beyan ettiğini ve bazı evraklar ibraz ettiğini söyledi.

Tarafları dinleyen mahkeme, hakkında ‘para ve kambiyo yasasına aykırı hareket’ suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.