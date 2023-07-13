İşbirliği seçenekleri ele alındı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara'daki resmi temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Açıklamaya göre, görüşmede Ataoğlu'na KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik kalkınması ile turizm ve çevre alanında yapılabilecek iş birliği seçenekleri görüşüldü.

Özhaseki ile kentsel dönüşümü görüştü

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre Ataoğlu, yeni görevinden dolayı Mehmet Özhaseki’yi tebrik ederken, geçmiş bakanlık döneminde olduğu gibi yeni dönemde de işbirliklerinin devamını diledi.

Bakan Ataoğlu, görüşmede ana konu başlıklarının kentsel dönüşüm olduğunu, buna bağlı olarak deprem yönetmenliğinin hazırlanması konularını ele aldıklarını ifade ederek, teknik heyetlerin bu konularla ilgili çalıştığını belirtti.

Ataoğlu, deprem dayanıklılık testleri tamamlanan okul, hastane, ve kamu binaların güçlendirilmesi için yapılacak ortak çalışmaların önemine de değindi.

Mobil laboratuvarla plajlarda tahlil yapılacak

Ataoğlu, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir adet mobil laboratuvar aracını KKTC’ye hibe edeceğini de dile getirerek, aracın plajlardan tahlil yapıp anında sonuç verme özelliğinin olduğunu söyledi.