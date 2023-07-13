Hepsi göreve hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen yemin töreninde Eczacılık Fakültesi B-Pharm ve Pharm-D programından 70’e yakın genç eczacı yemin etti.

Törene Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hassan Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları, Fakülte Öğretim Üyeleri ve mezun öğrenciler katıldı. Tören, yeminlerin okunmasının ardından keplerin havaya atılması ile sona erdi.

