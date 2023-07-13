Olumlu yanıt alamadı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, Rum yönetiminin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlaması için gerekli şartları yaratma çabalarını anlattı.

Haravgi, “BM ve AB Müzakerelerin Yeniden Başlama Olasılığını Araştırıyor… Guterres, Lefkoşa’nın Diyalog Çabasıyla İlgili Tezleri Hakkında Bilgilendirildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kombos’un AB’nin aktif katılımı konusunda olumlu yanıt alamadığını yazdı.

Habere göre, Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs temsilcisi atayarak, Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenme girişimi ve BM’nin Kıbrıs'a temsilci ataması talebini de BM Genel Sekreterine aktardı.

BM Genel Sekreter Yardımcıları Jean Pierre Lacroix ve Rosemary DiCarlo ile de görüşen Kombos, Rum yönetiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yaklaşımını anlattı ve “Hedefimiz, müzakereleri yeniden başlatma şartlarını oluşturmak için başlamış görünen bir süreç çerçevesinde zemin hazırlamaktır” ifadesini kullandı.

Stewart’a tam destek

BM Genel Sekreteri Guterres’in pazartesi günü Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüştüğü kaydedilen haberde, BM Genel Sekreterliği tarafından Twitter’de yapılan paylaşımda Genel Sekreter Guterres’in Stewart’ın Ada’daki çabalarına tam destek belirttiğine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında Pazartesi gecesi Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e bilgi verdiği kaydedildi.

Habere göre, Mischel, Erdoğan’la Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle AB’nin daha aktif müdahil olması ve Türkiye-AB ilişkilerine dair konuları konuştuklarını aktardı.

Michel ve Hristodulidis’in önümüzdeki Salı günü AB-Latin Amerika devletleri ve Karayipler zirvesi çerçevesinde bir araya gelerek daha detaylı görüşeceği belirtildi.

