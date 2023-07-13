Arda Erkan’ın 8’inci ölüm yıl dönümünde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) himayelerinde ve Heaven Surf Club desteğiyle düzenlenen “Arda Erkan 9. Uluslararası Kite Surf Etkinliği”, 7-9 Temmuz tarihlerinde Yedidalga’da yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arda Erkan’ın anısına düzenlenen kite surf etkinliği, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmayı, ailelerle çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, “‘Ardalar Ölmesin’ hiçbir evladımız gözlerindeki yaşam pırıltısını yitirip, güzel gözlerini, hayatlarının baharında yaşama kapatmasın çabasını sürdürüyoruz” dedi.

Açıklamaya göre, “Başka Ardalar Ölmesin” etkinliğinde bu yıl ilk defa “Anı Defteri” açıldığını duyuran baba Mustafa Erkan ve eşinin duygulu anlar yaşadığı gözlemlendi. Oğulları Arda Erkan’ı tanıyan tanımayan herkesin Arda ile ilgili yazdıklarına “çok duygulandıklarını, bu sayede hiçi hiçine kaybettikleri oğullarının yaşam ışığını tekrar hissettiklerini” dile getirdiler.

