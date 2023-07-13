Teşkilata taze kan

Cemre Peral YANIKER

Polis Okulu Müdürlüğü’nde, temel eğitimlerini tamamlayan 111 polis ile 37 itfaiye adayı dün düzenlenen "Yemin ve Mezuniyet Töreni" ile polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen 63’üncü dönem polis ve 16’ncı dönem itfaiye eğitim kurslarını tamamlayanlar için düzenlenen yemin ve mezuniyet töreninde, bu yıl ilk defa 13 kadın itfaiye memuru da mezun oldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Başsavcı Sarper Altıncık, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, diğer polis yetkilileri ve aileler katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın mezunları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, öğrencilerin yemin etmesiyle devam eden törende, dönem adına kurs birincisi polis memuru Ahmet Veli Elagöz konuşma yaptı.

Konuşması ardından Elagöz ve itfaiye temel eğitim kurs birincisi itfaiye memuru Ayşe Demirkent dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

Diplomalarının verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa birer konuşma yaptı.