Ortak bildiri yayımlandı

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya destek için ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, G7 ülkelerinin, uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisinde, kendini savunabilecek ve gelecekteki saldırıları caydırabilecek özgür, bağımsız, demokratik ve egemen Ukrayna stratejik hedefine olan sarsılmaz bağlılığı bir kez daha teyit edildi.

"Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı ve sebepsiz işgalinin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit, uluslararası hukukun açık ihlali ve G7'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmayan bir eylem" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Ne kadar sürerse sürsün…

Ukrayna'ya desteğini yineleyen G7 ülkelerinin yayımladığı son bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Ne kadar sürerse sürsün, Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'nın yanında olacağız. Ortak demokratik değerlerimiz ve çıkarlarımızla her şeyden önce Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne ve toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine saygı temelinde Ukrayna'ya verdiğimiz daimi destek konusunda birlik içindeyiz.

Bugün, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunurken, ekonomisini yeniden inşa ederken, vatandaşlarını korurken ve Avrupa-Atlantik topluluğuna entegrasyonunu sürdürürken, bu çok taraflı çerçeveyle uyumlu ikili güvenlik taahhütleri ve düzenlemeleri yoluyla ilgili yasal ve anayasal gerekliliklerimize uygun olarak Ukrayna'ya verdiğimiz kalıcı desteği resmileştirmek üzere bu ülkeyle müzakereleri başlatıyoruz. Ekiplerimizi bu görüşmelere derhal başlamaları için yönlendireceğiz."

Savaş suçları cezası kalmayacak

Rusya'nın hesap vermesini sağlamak için verilen taahhütlere de sadık kalındığı vurgulanan açıklamada, "Bunlara ihracat kontrolleri ve yaptırımlarla Rusya saldırganlığının bedelini artırmak ve kritik sivil altyapıya karşı saldırılar dahil Ukrayna'da işlenen savaş suçları ile diğer uluslararası suçlardan sorumlu olanlara hesap sorma çabalarını desteklemek de dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, savaş suçları ve diğer zulümler için cezasızlığın olmaması gerektiği vurgulanarak, bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) gibi uluslararası mekanizmaların çabalarını desteklemek dahil uluslararası hukuka uygun olarak sorumlulardan hesap sorulması yönündeki kararlılık yinelendi.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023, 09:47