Yasal düzenleme yapılacak

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 4 önemli karara imza atıldı. Daha önce sözlü olarak yapılan öğrenci ehliyet sınavının yazılı yapılmasına karar verilirken, alkollü sürücülerin araçlarına el konulacağı bildirildi. Kararda el konulan araçların ilçe belediyelerinin park yerlerine çekileceği de belirtildi. Bu kararla ilgili gerekli yasal düzenlemenin, en geç 3 ay içerisinde Meclis’e sevk edilmesi için Bakanlar Kurulu’na gönderileceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Trafikte Yaşanan Sorunlar ve Önlemler” konulu toplantının önceki gün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı toplantı salonunda yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Komisyon toplantısında 4 önemli karara imza atıldığı, Bakan Arıklı’nın da bu kararların 3’üyle ilgili 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendireceği ve bir kararla ilgili yasa tasarısı hazırlanıp en geç 3 ay içerisinde Meclis’e sevki için Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağı belirtildi.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı kararlardan birinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonrasında okullarda trafik konusunda eğitim verilmesi ve eğitimlerle ilgili pilot okul seçilmesi olduğu kaydedildi.

Öğrenci ehliyet sınavları yazılı yapılacak

Açıklamada ayrıca, daha önce sözlü olarak yapılan öğrenci ehliyet sınavının yazılı yapılmasına ve Trafik Eğitim Kitabının ve sınav sorularının üç dile (İngilizce, Rusça, Arapça) çevrilmesine de karar verildiği belirtildi.

Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’na göre, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı bu üç kararla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirecek.

Diğer yandan Komisyon, belli bir promilin üzerinde alkollü araç kullananların araçlarına el konulması ve el konulan araçların ilçe belediyelerinin park yerlerine çekilmesine de karar verdi.

Bu kararla ilgili gerekli yasal düzenleme, en geç 3 ay içerisinde Meclis’e sevk edilmesi için Bakanlar Kurulu’na gönderilecek.