Trafik denetiminde yakayı ele verdiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, trafik polisleri park halinde bulunan bir aracı şüpheli görerek, yaptığı arama sonucu uyuşturuculu olduğu düşünülen kağıtlar ele geçirilirken, Muzaffer Girgin ile Recep Serttaş’ı gözaltına aldı. Trafik ekipleri daha sonra durumu Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Narkotik polisleri, 220 grama denk gelen 60 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi. tutuklanan Muzaffer Girgin ile Recep Serttaş dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 12 Nisan 2024 tarihinde, saat 18.45’te, Trafik Şube’den alınan bilgide, Yeniboğaziçi, İstiklal Caddesi’nde park halindeki araç içerisinde yaptığı kontrolde, uyuşturucu içerebileceğine inanılan kağıtlar bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların şüpheli hareketlerde bulunduğunu öğrendiklerini ve bölgeye gittiklerini anlattı. Araçta yapılan kontrolde, 60 adet, 220 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdiklerini açıklayan polis, zanlıların suçüstü hali tutuklandığını belirtti.

Konu kağıtların analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

