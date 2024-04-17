İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’daki evlerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen Yunus Emre Alır ile Hayrullah Alır kardeşler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üzerlerinde satışa hazır 14 paket uyuşturucu ele geçirilen zanlıların tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Nisan 2024 tarihinde zanlıların Hamitköy’deki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adrese gittiklerini, zanlıların evde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada Hayrullah Alır’ın bel çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlı Yunus Emre Alır’ın üzerinde ise 14 ayrı pakete sarılı satışa hazır 15 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 30 Mart 2024 tarihinde aranan bir şahıstan 15 gram olarak 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 14 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Yunus Emre Alır aleyhine 15 gram hintkeneviri alma ve tasarruf ile bir gram verme, Hayrullah Alır aleyhine ise bir gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis, her iki zanlının da aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediğini belirtti.

Polis, Hayrullah Alır’ın sabıkası olmadığını ancak 8 ay önce 19 gram kokain alma, 3 gram kokain verme ve 101 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından tutuklandığını ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, her iki zanlının da uyuşturucu verme suçunu işlemesinden dolayı denetimli serbestlikten yararlanamayacağını, Yunus Emre Alır’ın çalışma izni süresinin 1 Nisan 2024 tarihinde bittiğini, Hayrullah Alır’ın ise teminat şartı gereği yurt dışına çıkış yasağı şartı kapsamında ülkede bulunduğunu ifade etti. P

olis, zanlıların davalarında hazır olması için 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

