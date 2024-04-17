Açlığa mahkum edildiler

Sosyal Sigorta Dairesine 25 yılın üzerinde prim yatırdıktan sonra emekli çıkan 2 bin 530 kişiye asgari ücretin altında emekli maaşı verildiği ortaya çıktı.

Konuyu meclisin gündemine taşıyan CTP Milletvekili Devrim Barçın, önlem alınmaması halinde bu rakamın önümüzdeki yıllarda çok daha fazla olacağına dikkat çekti.

Sosyal sigortalara kayıtlı 140 bin 642 kişiden 71 bin 740’ının primi asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Barçın’ın ortaya koyduğu rakamları doğrulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 15 gün içinde tahakkuk düzenine geçileceğini söyledi. Gardiyanoğlu “Özel sektörde 15-20 yıl çalışanın asgari ücret üzerinden ödenmesini yanlış buluyoruz” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, meclisin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada sosyal sigorta emeklilerine değindi.

Barçın, Sosyal Sigortalar’dan emekli maaşı alan 45 bin kişi olduğunu, bunların yüzde 5,64’üne denk gelen 2 bin 539’unun 25 yıl ve üzerinde prim yatırmasına rağmen asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını aktardı. Barçın, bunun Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu UBP Hükümeti döneminde yapılan yasal değişiklik nedeniyle yaşandığını söyledi.

Barçın, asgari ücretin altında emekli maaşı alan sigorta emeklisi sayısının daha da artacağını, 71 bin 740 kişinin priminin asgari ücretten yattığını da ekleyerek, yetkililerin bu tehlikeye karşı önlem almasını istedi.

Barçın, “Çözüm çok nettir. CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak.” dedi.

Tek tahakkuk düzenine geçilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt verdiği konuşmasında 2 bin 539 emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını doğruladı.

Gardiyanoğlu, bununla ilgili prim düzenlemeye ilişkin bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Gardiyanoğlu, 71 bin 740 kişinin primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını da doğrulayarak, bununla ilgili de 15 gün içerisinde tek tahakkuk düzenine geçileceğini aktardı ve bu şekilde rakamının aşağı ineceği öngörüsünü ortaya koydu.

Özel sektörde 15-20 yıl çalışanın asgari ücret üzerinden ödenmesini yanlış bulduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin de gündeminde olduğunu belirtti.

