Üzüntü verici

Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzlukla algısıyla ilgili yapılan anket sonuçlarına göre; iş insanlarının yüzde 73'ü Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluğun çok yaygın olduğunu düşünüyor sadece yüzde 7’lik kısım KKTC’de yolsuzluğun hiç olmadığı görüşünde.

Ankete katılanlar yüzde 80'i yolsuzluğun çok ciddi bir sorun olduğunu belirtti. İş insanlarının yüzde 68’i yolsuzluğun iş yapmaya engel olduğunu düşünürken yüzde 25’i “Biraz engel” yüzde 7’si ise “Hiç engel değil” yanıtını verdi.Akademisyenler Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş’un her yıl hazırladığı Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı: 2023 Raporu kamuyu ile paylaşıldı.

Çok ciddi bir sorun

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 73’ü KKTC’de rüşvet ve yolsuzluğun ‘çok yaygın’ olduğunu söyledi.

Yüzde 80’i de yolsuzluğun ‘çok ciddi bir sorun’ olduğunu belirtti.

Her üç iş insanından ikisi bir yıl önceye göre ülkede yolsuzluğun arttığını belirtti.

Katılımcılara göre ‘rüşvet ya da el altından fazladan ödeme yapmanın’ en yaygın olduğu üç işlem şu şekilde sıralandı:

Katılımcıların yüzde 59’u kamu ihaleleri ve izin/lisans işlemlerinde rüşvetin çok yaygın olduğunu düşünüyor.

Bunu yüzde 58’le tapu işlemleri ve yine yüzde 58’le kamuya ait arazi ve binaların tahsisi ve kiralanması takip ediyor.

Rüşvetin en az olduğu alanların ise yüzde 33 yargı kararlarını etkilemek, yüzde 44 devletten elektrik, su ve telefon gibi hizmetleri alınması işlemi, yüzde 47 yerel yönetim hizmetleri.

Her dört iş insanından biri rüşvet vermiştir

Katılımcılar ‘son bir yıl içerisinde yukarıdaki hizmetlerden herhangi birini almak için sizin ya da çevrenizdekilerden birinin ilgili yetkiliye rüşvet ya da hediye vermesi ya da bir iyilik yapması gerekti mi?’ sorusuna katılımcıların yüzde 25’i ‘evet’ cevabı verdi.

Bu soruya yanıt vermeyenlerin oranıysa yüzde 14’ oldu. Buna gösterilen en yaygın üç gerekçe ise sırasıyla, işleri hızlandırmak (yüzde 43), işleri tamamlayabilmek (yüzde 26) ve daha iyi muamele görmek (yüzde 17) oldu.

Kamu kaynakları istismar edilmektedir

Ankete katılanların yüzde 62’si kamu kaynaklarının yolsuzluktan dolayı özel şirketlere, bireylere ve gruplara aktarılmasının ‘çok yaygın’ olduğunu düşünürken, bunun hiç olmadığını düşünenlerin oranı sadece yüzde 6’da kaldı.

Katılımcılar, hükümet üyeleri ve onların atadıklarının yolsuzluğa en fazla karışan iki grup olduğunu düşündüğünü belirtti.

Kabine üyeleri arasında yolsuzluk çok yaygındır diyenlerin oranı yüzde 58’ken, onları yüzde 54’le üst kademelerdeki memurlar takip etti.

Ankete katılanlar tarafından yolsuzluğa en az karıştığı düşünülen meslek gruplarıysa polisler, savcılar ve hakimler olarak belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 27’si polisler arasında yolsuzluğun ‘çok yaygın’ olduğu düşüncesine sahipken, savcılar ve hakimler için bu oranlar sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 22 oldu.

Yolsuzluğa karışan yetkililerden hesap sorulmuyor

Ankete katılanların yüzde 38’i yolsuzluğa karışan yetkililerin hiçbir zaman cezalandırılmadığını söylerken, bunun çok seyrek karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 26’da kaldı. Yolsuzluğa adı karışan yetkililerden sıklıkla ya da çok sık hesap sorulduğunu söyleyenlerin oranıysa sadece yüzde 12’ oldu.

Yolsuzluğa karşı toleransta bir artış var

‘İşleri hızlandırmak için kamu kurumlarında çalışanlarla olan kişisel ilişki ve bağlantıların kullanılması kabul edilebilir bir şeydir’ ifadesine katıldığını söyleyenlerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 5’ken, bu yıl yüzde 17’ye çıktı. ‘İyi hizmet verdiği sürece, hükümetin yolsuzluğa bulaşması kabul edilebilir bir şeydir’ ifadesine katıldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 3’ten 9’a yükseldi.





Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024, 09:43