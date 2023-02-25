Şok ifşaat !

Suna ERDEN

Suç ortaklarıyla birlikte 2017 yılında 4 parça devlet arazisine sahte ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı adına tapuladığı ve başkalarına satarak sahtekarlıkla para temin ettiği öne sürülen İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık hakkındaki dava sürerken, dün dinlenen tanığın ifşaatı şok etkisi yarattı. Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu eski Başkanı Hüseyin Nevzat Atik, hiçbir bilgisi olmadığı halde partizan olduğu için göreve getirildiğini itiraf etti.

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Savcı İbrahim Ruso, 2005 yılında Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu Başkanı olan Hüseyin Nevzat Atik’i dinletti.

İbrahim Ruso, üç günde puan alma izninin verilmesinin normal olup olmadığını sordu.

Atik, özel olarak ilgilenen birileri olduğu için onaylandığını söyledi.

Avukat Özgü Özyiğit, Hüseyin Vasilyalı’nın eşi olan Elhamiye Vasilyalı’nın ölmesinden hemen sonra puan alma izninin verilmesinin ihmal olduğunu söyledi.

Hüseyin Nevzat Atik, “Partizandım diye bu göreve getirildim. Atanmam yasaldı ama iskan konusunda bilgim yoktu. Yasayı okudum öğrendim” dedi.

Duruşmada Hüseyin Vasilyalı Evre’nin kızı İçim Evre ve oğlu Mehmet Evre de dinlendi.

Mehmet Evre, evlerinin tapusunu alabilmek için sanık Fındık’ın yardımcı olduğunu anlattı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 1 Mart’a erteledi.