4 kişi daha gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 4 Coronavirüs hastası daha, tedavileri için Türkiye'ye sevk edildi.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Başbakan Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Covid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC’ye giriş şartları değişti

Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül 2020 tarihinde yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre A grubundaki 5 ülkenin B grubuna alındığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu ülkelerin Lihenştayn, Macaristan Slovakya Slovenya ve Gürcistan olup, 15 Eylül 2020 saat 23.59'dan itibaren bu ülkelerden gelen kişilere 1 hafta karantina uygulanacağını duyurdu. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar çerçevesinde seyahat kurallarında bazı değişiklikler yapıldı. Ülkelere göre kategoriler Covid-19 risk kategorilerine göre güncellenmiş ülkeler ve seyahat uygulamaları 11/9/2020 tarihinde covid-19 risk kategorilerine göre güncellenmiş ülkeler ve seyahat uygulamaları olduğu belirtildi.

A kategorisi

1-A kategorisindeki ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine gösterenler ülkeye girebileceklerdir. Bu kişilere rutin test veya karantina uygulanmayacaktır.



2-A kategorisindeki ülkelerden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere ise B kategorisi ülke kuralları uygulanacaktır.3-Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir. Ancak bu kişilere random PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Güney Kıbrıs’ta yaşayan herkes sadece 1 kez negatif PCR sonucu göstererek ülkeye girebilecektir.4-Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere negatif PCR sonucu göstermeleri istenecektir. Bu kişilere de random PCR testi yapılacaktır.

B kategorisi

1-Seyahate başlama tarihinden önceki 0-120 saat arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine teslim ederek ülkeye giriş yapabilecekler, teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler, ülkeye girdikten sonra 7 gün süre ile devletin belirlediği karantina merkezlerinde karantinaya alınacaklardır. Bu uygulama 6/9/2020 saat 23:59 de yürürlüğe girip 20/9/2020 saat 23.59’ a kadar devam edecektir. Bu kişilere gerektiğinde ikinci PCR testi yapılabilecektir

2- Resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır.

3-Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.

4- Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

C kategorisi

1-C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı görevlilerine verme zorunluluğu vardır. Bu kişilere gerektiğinde 2. PCR testi yapılabilecek ve 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantinaya alınacaklardır.