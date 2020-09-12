Corona paniği

Serdar ŞENGÜL

Sağlık Bakanlığı’nın 13.00 ve 18.00 saatlerinde isteyen herkese ücretsiz PCR testi yapılacağını açıklaması üzerine dün çok sayıda vatandaş Girne Turizm Limanı’na akın etti. Sağlık görevlilerinin

gelmesi sonrasında sıra kapmak için adeta yarışan vatandaşlar, test sonuçları çıkıncaya kadar heyecanlı bir bekleyiş içine girdi.

Özellikle yaşlı vatandaşların, 40 derece sıcak altında sıraya girip, PCR testi yapması dikkat çekti. Son günlerde vaka sayısının artması nedeniyle ülkede bir panik havasının yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar “endişemizi gidermek için bu fırsattan yararlanıp, test yapmayı uygun bulduk” diyerek, Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz test uygulamasına teşekkür etti.

Vatandaşlar ne dedi?..



Dila Dilan

“Sağlık Bakanlığının duyurusu üzerine PCR testi yaptırmak üzere buraya geldim ancak karşılaştığım manzara üzücü. Yetkililerin almış olduğu bir önlem ne yazık ki yok. Ben buraya temaslı arkadaşım olduğu için ve kendimden şüphelendiğim için geldim. Ancak sıcak hava ve kalabalıktan dolayı bunaldım. Ayrıca kalabalık ortamda sosyal mesafe önlemi de alınmadı.”

Yusuf Akbaş

“PCR testinin ücretsiz olmasını duyunca sevindik ancak buraya gelip beklemek oldukça sıkıcı. Saat 13.00’te buraya geldim bu kalabalık ortamda daha da tedirgin oldum.

Benim bir yakınımda pozitif çıktı ve bu yüzden buradayım. Coronavirüs’ten korkmuyordum ama ailemi ve eşimi düşünmek zorundayım, bu ortamı görünce açıkçası artık korkuyorum.”

Sevda Yaman



“PCR testini yaptırmak üzere geldim ama bu sıcakta bekliyoruz hepimiz. Burada olduğum süre içinde vakit geçmesine rağmen bir yetkili bize bilgi vermedi. Buraya geldiğimde bu manzara ile şok oldum. Kendi önlemimi almak için bu testi yaptırmak üzere geldim ancak burada bu sıcakta beklemek bir hayli zor oldu.”

Necmiye Yılmazhan

“Bakanlık saat 13.00’te bu testin olacağını duyurdu. Bu kadar gecikme kabul edilemez. Ben pazarlamacılık yapıyorum. Bu testi yaptırmanın benim ve sevdiklerim için iyi olacağını düşündüm. Yetkililerin burada gerekli önlemi almamış olması iyi bir şey değil. Kendi önlemimi alıp buraya geldim ve sosyal mesafemi kendim kontrol ediyorum.”

Ahmet Nurten

“Sabırlı olmak durumundayım, genel olarak da sabırlı bir insanım. Devletimizin ücretsiz PCR testi kararı çok doğru bir karar. Turizm sektöründe çalışıyorum, 1 Ekim’den sonra ne olacağını da bilmiyoruz ve seçimler var malum bir belirsizlik içindeyiz. Biz çalışanlar da mağduruz.

Turizm çalışanlarına sahip çıkılmasını diliyorum, devletin verdiği bin 500 TL ile geçinebileceğimizi düşünmüyorum.”

Ekrem İnal

“Yapılan açıklamada testlerin saat 13.00’te başlayacağı duyuruldu ancak 2 oldu ve henüz başlamadı.

Sağlığımız için test yaptırmak istedik ama sağlıklı bir ortamda değiliz. Ailem ile geldim ve hepimizi yaşanan kalabalıktan dolayı tedirginlik yaşadık.

Hükümet yetkililerinden denetleme bekliyoruz. Her yerde denetleme yapılmalı. Bu zamana kadar denetimlerin de eksik olduğunu dile getirmek isterim.”