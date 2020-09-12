Halkı uyardı

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım Serdarlı’da Covid-19 vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım Serdarlı’da Covid-19 vakalarının tespit edildiğini açıkladı.



Açıklamada, “Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır” ifadelerini kullanıldı.Kasım’ın açıklaması şöyle: “Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır. Siz değerli halkımız ülkemizde ve bölgemizde artan vakalara karşı daha tedbirli davranıp, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymanız hayati önem taşımaktadır. Özellikle köy kahveleri, marketler vb. alanlarda mutlaka mesafe kuralına dikkat etmeniz gerekmektedir. Uyarıları dikkate alalım, birbirimizi koruyalım.”