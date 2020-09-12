Kuzeyde 25, güneyde 3 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 341, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 108 test yapıldı. Kuzeyde 9’u yerel, 25, güneyde ise 3 yeni vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 541, güneyde ise bin 520’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 341 olduğunu, 25 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan bir kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini,

11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Güneyde 3 vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 3 bin 108 test yapıldığı, bu testlerden 3’ünün pozitif çıktığı açıklandı.

Vakalardan birinin herhangi bir semptom göstermeyen bir kişi olduğu, diğer ikisininse önceki vakaların temaslıları oldukları bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta son vakalarla birlikte toplam vaka sayısı bin 520’ye yükseldi.

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Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yapılan PCR testlerinin sonucu çıktı

Tümü negatif

Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görev yapan Yargıç ve personele önceki gün yapılan PCR testi sonuçları belli oldu.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada; testlerin tümünün negatif çıktığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanının odacısının Covid-19 test sonucu pozitif çıkması üzerine Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreteri test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte, tedbir amaçlı 1 hafta izolasyon uygulayacaklarını açıklamışlardı. Önlem olarak, Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki çalışanlara PCR testi yapılması kararlaştırılmıştı.

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KIB-TEK personeli 579 kişiye test yapıldı, tüm sonuçlar negatif çıktı

Kurum rahat nefes aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Merkez, Teknecik Elektrik Santrali, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt bölge amirliklerinde toplam 579 personele PCR testi yapıldı. KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 579 personelin test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

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