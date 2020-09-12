‘İsyanlardayız”

Ömer KADİROĞLU

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği dün eylem yaptı. Motorlu Araçlar Kayıt Dairesi önünde gerçekleşen eylemde konuşan Birlik Başkanı Emirzade Tilki, Bakanlar Kurulu kararlarını eleştirdi.

Tilki, ehliyet bekleyen vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekti.

“İsyan aşamasına gelmiş durumdayız” diyen Tilki alınan kararlarla birçok işletmenin ve çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini ifade etti.

Ayrıca birlik tarafından okunan basın açıklamasında Bakanlar Kurulu kararlarının sürekli değiştiği, bunun birçok kesimi mağdur ettiği belirtildi.

Keyfi ve günlük kararlar alınıyor

Basın açıklamasını okuyan Birlik Genel Sekreteri Cihan Aksertel, “Ne açlıktan ne de hastalıktan ölmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:



“KTAMS’ın rotasyonlu çalışma talebine yönelik ilgili bakanlıklardan resmi bir yanıt ve karar gelmemesi üzerine Motorlu Araçlar ve Ehliyet Müfettişliği birimlerinde uyarı grevine gidilmiştir. İki günden beri halk ve şoför okulları mağdur olmaktadır. Anlık ve günlük alınan kararlar birlik üyelerimizi direkt olarak etkilemektedir.Ehliyet bekleyen vatandaşlar mağdur olmaktadır. Söz konusu mağduriyeti hangi makam ya da hangi sendika giderecektir.Bizim görüşümüz alınmadan keyfi ve günlük olarak alınan kararların ve bunlara kayıtsız kalan yönetimin karşısındayız.Bizler pandemi döneminin başında işletmelerimizi 3 aya yakın süreyle kapattık. Alınan kararları destekledik ancak bu andan sonra isyan aşamasına gelmiş durumdayız.Ne açlıktan ne de hastalıktan ölmek istemiyoruz. Başta bu süreci yönetenler, daha sonra fevri kararlar alan sendikalar sorumsuz davranışlarının bedelini ödemek zorundadırlar. Bu bedeli ne bizlere ne de halka ödetmeye kimsenin hakkı yoktur.”Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.