Yatırımcının yüzü güldü

Son bir haftada, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada hafta en çok yükselen yüzde 11,44 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 10,37 ile Şekerbank, yüzde 10,25 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,10 ile GÜBRETAŞ, yüzde 5,80 ile GSD Holding, yüzde 4,37 ile Vestel şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 25 milyon 241 bin 21 lirayla Petkim, 3 milyar 818 milyon 753 bin 551 lirayla Tüpraş, 3 milyar 713 milyon 631 bin 824 lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 78 milyon 960 bin lirayla Bim Mağazalar, 37 milyar 916 milyon 400 bin lirayla ASELSAN ve 37 milyar 734 milyon 162 bin 984 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın, dolar, avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı son bir haftada yüzde 1,49 kazançla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,32 değer kazanarak 7,4790 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76 artışla 8,8580 liraya çıktı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları son bir haftada yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları oldu.



Hisselerin son durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,24 2,01 11,44

Şekerbank 1,49 1,35 10,37

Selçuk Ecza Deposu 8,71 7,90 10,25

Türk Traktör 100,70 91,95 9,52

Kartonsan 650,30 594,00 9,48

Alkim Kimya 13,65 12,57 8,59

Petkim 4,25 3,92 8,42

İskenderun Demir Çelik 7,25 6,70 8,21



Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,14 7,82Pegasus 48,38 45,00 7,51(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)Gübre Fabrik. 28,00 29,82 -6,10GSD Holding 2,11 2,24 -5,80Vestel 17,50 18,30 -4,37Türkiye Sigorta 5,74 5,95 -3,53Turkcell 14,32 14,80 -3,24Aselsan 16,63 16,88 -1,48Migros Ticaret 37,76 38,30 -1,41Bizim Mağazaları 15,64 15,75 -0,70Şişe Cam 6,23 6,26 -0,48Global Yat. Holding 4,36 4,37 -0,23(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem HacmiPetkim 9.025.241.021Tüpraş 3.818.753.551Garanti Bankası 3.713.631.824Türk Hava Yolları 3.426.994.743Şişe Cam 2.947.215.965Zorlu Enerji 2.837.341.557Emlak Konut GMYO 2.481.303.410Kardemir (D) 2.246.148.615Odaş Elektrik 1.955.069.759Aselsan 1.943.473.859