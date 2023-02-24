4 milyon Euro aranıyor

Özlem ÇİMENDAL

Yangın, doğal afet ve birçok olaya müdahale etmek zorunda olan İtfaiye ve Sivil Savunma’nın daha verimli çalışabilmesi için hidrolik merdivenli araçlara ihtiyacı var.

Yüksek binalara müdahale için kullanılan hidrolik merdivenli araçlar olası felaketlerde hayat kurtarıcı özelliği taşırken, sadece Lefkoşa’da 52, Gazimağusa’da ise 42 metre olmak üzere 2 adet yangın merdiveni bulunuyor.

Yeterli sayıda merdiven olmadığı için yüksek katlı yapıların yoğunluk kazandığı İskele, Girne ve Güzelyurt-Gemikonağı bölgelerinde şu anda herhangi bir olaya müdahale edecek hidrolik merdivenli araçlar bulunmuyor.

Hem kurtarma hem de yangın söndürmede kullanılan, su fışkırtma özelliği olan hidrolik merdivenli araçların maliyeti KKTC ve Türkiye fiyatlarına göre değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de bir hidrolik merdivenli aracın fiyatı 750 bin Euro ile bir milyon Euro arasında değişiyor.

Hızlı sonuç getirebilecek çözüm

KKTC’de şu anda 5 büyük ilçeye bir hidrolik merdivenli araç gerekli olduğu ifade belirtiliyor.

Özellikle yüksek katlı binaların ve öğrenci yurtlarının yoğunlukta olduğu İskele, Girne, Gemikonağı’nda hidrolik merdivenli araçların konuşlandırılmasının yangın veya kurtarmalarda hızlı sonuç getirebilecek çözüm olduğu belirtiliyor.

Ancak hidrolik merdivenli araçların olması tek başına yeterli olmuyor, ek sistemlerin olmasının yanı sıra yüksek katlı binalar veya gökdelenlerin yapım aşaması da bu durumda belirleyici rol oynuyor. Bu araçların hareket kabiliyeti ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gökdelen veya yüksek katlı yapıların, bazı açıların göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Yapılaşmanın da bu gibi durumların ve bu gibi ağır araçların işlerini yapmasına olanak tanıyacak şekilde inşa edilmesi de olaylara müdahalede önemli rol oynuyor.

Güney Kıbrıs’ta 60 metrelik merdiven var

Yine Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre, maksimum yükseklikte olan hidrolik merdivenli araç şu anda bir tek Güney Kıbrıs’ta bulunuyor. Güneydeki hidrolik direksiyonlu aracın yüksekliği ise 60 metre.