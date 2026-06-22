Ulusal Birlik Partisi (UBP), Anneler ve Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği programda partilileri, aileleri ve vatandaşları bir araya getirdi. Programda konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, hükümetin 40 yılın işini 4 yıla sığdırdığını söyledi.

Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel’in yanı sıra Ahmet Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Hükümet olarak halk, gençler ve ülkenin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Üstel, gençlere yönelik sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsaları, İlk Evim kredileri, istihdam politikaları ve girişimcilik destekleriyle önemli adımlar attıklarını kaydetti. Göreve geldiklerinde yıllardır tamamlanamayan projeler ve bekleyen yatırımlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Üstel, istikrarı sağlayarak bu projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

Sağlık, eğitim, ulaştırma, tarım, enerji ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, yeni hastanelerin yapımının sürdüğünü, çok sayıda okulun hizmete açıldığını, yeni yolların ülkeye kazandırıldığını ve Yeni Ercan Havalimanı’nın halkın hizmetine sunulduğunu anlattı.

Sosyal konut projelerinin başlatıldığını, enerji alanında önemli mesafe kat edildiğini ve doğalgaz konusunda ilk imzaların atıldığını belirten Üstel, hükümetin performansını şu sözlerle özetledi:“40 yılın işini 4 yıla sığdırdık.”

Konuşmasında yaklaşan seçim sürecine de değinen Üstel, seçim hazırlıklarının başladığını belirterek vatandaşla doğrudan temas kuracaklarını söyledi. “Mahalle mahalle, köy köy dolaşacağız. Vatandaşlarımızla birebir buluşacağız. Yaptığımız hizmetleri anlatacağız” diyen Üstel, UBP’nin birlik içinde hareket ettiği sürece karşısında hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

Mirasımız sadece sevgi değil, vatan sevgisi ve birlik ruhudur

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, konuşmasında anne ve babaların yalnızca ailelerin değil, milli değerlerin de taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

Anne sevgisinin fedakârlığın, baba emeğinin ise sorumluluğun ve güvenin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Savaşan, anne ve babaların çocuklarına yalnızca sevgi ve emek değil; vatan sevgisi, milli değerlere bağlılık ve birlik ruhunu da miras bıraktığını söyledi.

Güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir

Programda konuşan Zerrin Üstel ise aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, annelerin ve babaların hayatın en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

Güçlü ailelerin güçlü toplumları, güçlü toplumların ise güçlü ülkeleri meydana getirdiğini belirten Üstel, annelerin sevgi, merhamet ve fedakarlığın simgesi olduğunu ifade etti.

