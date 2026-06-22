Katil tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 12 Haziran’dan beri kayıp olan Bangladeşli öğrenci Sahruar Ahmed Emon’un cesedi Kofinou bölgesinde bulundu. Polis, Emon’un boğularak öldürüldüğünü ve vücudunda bıçak izleri olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili 22 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli suçunu itiraf ederek cesedin yerini gösterdi. Üzerinde Emon’a ait cep telefonu da bulundu.

Soruşturma kapsamında, Emon’un babasına gönderilen 35 bin Euro fidye talebi içeren tehdit mesajları inceleniyor. Polis, cinayetin fidye amaçlı olabileceğini değerlendiriyor.

Bangladeş hükümeti, olayla ilgili sert tepki göstererek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Polis soruşturması tüm hızıyla sürüyor.

Polis kaynaklarına göre; fail ve mağdur bir otobüste tanıştı. Talihsiz öğrenciyi Oroklini'den alıp Kofinou'ya götürdü, orada öldürdü ve ardından sığ bir mezara gömdü.

Cinayetten birkaç saat sonra zanlının öğrencinin akrabalarıyla iletişime geçerek fidye talep ettiği iddia ediliyor.

