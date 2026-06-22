Ağır ceza gelmeli

Ömer KADİROĞLU

Trafik kazalarındaki artış ve kurallara uymayan sürücülerin yarattığı tehlike vatandaşları tedirgin ediyor. Aşırı sürat, dikkatsiz araç kullanımı, cep telefonuyla direksiyon başına geçilmesi ve trafik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar kendilerini güvende hissetmediklerini belirtirken, birçok vatandaş çözümün daha caydırıcı cezalar ve etkili trafik eğitimlerinden geçtiğini belirtiyor.

Ne dediler…?

Mustafa Alsancak

“Araç kullanırken, trafikte ve yaya olarak yollarda olduğumuzda aşırı dikkat göstersek de kendimizi güvende hissetmiyoruz. Hiç ummadığımız bir anda ansızın önümüze araçlar geçiyor ve tehlike yaratıyor. Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu kazalar artıyor. Hükümet ve idareciler her türlü yasayı çıkarıyor ancak halkımız duyarsızdır. Kafa yapılarını değiştirmek lazım.”

Muhammet Kılıç

“Araç kullanırken veya yaya olarak yollarda olduğumuzda kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yollarda maalesef güvenlik yoktur. Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu kazalar artıyor ve bu artış cezaların caydırıcı olmamasından kaynaklanıyor. Gençler dağ motorları ile köylerin içinde sürat yapıyor ve kimse bununla ilgilenmiyor. Cezaları biraz daha yükseltmeleri lazım. Yapay zeka kameralarından şimdiye kadar birine bir ceza geldiğini duymadık görmedik, eğer boş yere orada duruyorlarsa satıp onlardan toplanan parayla yolları güvenli hale getirsinler.”

Güldal Erbek

“Trafikte artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yollar eskiden daha güvenliydi. Deli gibi yollarda motor süren yoktu. Yaya geçidini dikkate almayan sürücüler ve bu motorlar yüzünden kendimizi güvende hissetmiyoruz. İnsanları eğitmek lazım. Benim çocukluğumda bize polisler gelip trafik eğitimi veriyorlardı ve bunu bir kez değil her ay veriyorlardı. O zamanın insanları daha bilgili ve tedbirliydi. Ceza ile insanları korkutamazsınız o nedenle eğitim olursa bu sorunu çözebilirler.”

Ali İnce

“Araç kullanırken veya yaya olarak trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz. Dikkatsizlik ve aşırı sürat nedeniyle kazalar artıyor. Alkol ve madde kullanılarak trafiğe çıkıyorlar o nedenle kendimizi yollarda güvende hissetmiyoruz. Bu noktada eğitimle bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum.”

Aytunç Özdiken

“Trafikte araç kullanırken veya yaya olarak bulunduğumuz zamanlarda kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Trafikte hiç saygı kalmadı. Yabancılar kendi ülkesinin kültürünü buraya yansıtmaya çalışıyor o nedenle işimiz çok zor. Aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle kazalar artıyor ancak bir önlem alabilmek mümkün değil. Bizim kültürümüz dışındaki insanları trafikte engellerlerse ancak o zaman düzelir. Kendi ülkesinde araç görmeyen kişilerin burada kamyon veya TIR sürmesi tehlikeyi daha da arttırıyor.”

Ahmet Artem

“Trafikte çok dikkatli oluyorum ve dikkatli olduğum sürece kendimi güvende hissediyorum. Bunun dışında anlımızda ne yazarsa başımıza gelecektir. Bazı sürücüler çok sürat ve dikkatsizce araç kullanıyor. Bu durumların önlenmesi gerekiyor. Önleyebilmek için cezaların arttırılması ve caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor. Düz yolda giderken aniden önünüze araç geçiyor bu da tehlikeye neden oluyor.”

Hakan Bayraktar

“Sadece trafikte değil bu ülkenin hiçbir yerinde kendimizi güvende hissetmiyoruz. İki hafta önce kalp krizi geçirdim, acil servise gittim uzun süre bekledim ve kimse ilgilenmeyince özel hastanede bir doktor tanıdığımıza danıştık ve özel hastaneye bizi aldırttılar. Devlet dairesinde işimiz olur ancak hiçbir işimizi halledemiyoruz. Trafikte telefonla oynayıp araç kullanan sürücülerle karşılaşıyoruz. Bu saygısızlıktır. Aşırı sürat her zaman felakettir. Bir yere giderken vakitten kaybetmeyi tercih etmeleri ve sağ salim gitmeyi tercih etmeleri gerekiyor. Yollarda trafik güvenliği yok ve bunu yetkililerin de görmesi lazım. 50 metre yol dökerler sonra da bin tane reklam yapıp yol açıyorlar.”

Ayşe Güler Balcı

“Trafikte kendimizi asla güvende hissetmiyoruz. İnsanlar kural tanımıyor ve yabancılar bu ülkede araç kullanıyorken tehlike yaratıyor. Aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle kazalar oluyor ve bunun önüne geçmek için eğitim tek yol görünüyor. Şu anda trafik eğitimi veren şoför okullarının eğitmenleri de araç kullanan sürücüler de kesinlikle eskisi kadar özen göstermiyor.”