Uyuşturucu marketi

Lefke’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ile yakalanan K.K.T. (E-29) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda hintkeneviri, kokain ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirilirken, mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Duruşmada detayları aktaran polis, 20 Haziran’da saat 14.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefke’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının park halindeki araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, daha sonra zanlının Lefke’de bulunan ikametgahında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 4 gram kokain, 4 gram MDMA, bir adet mavi renk hap, 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazının bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analiz yapılması amacıyla ilgili laboratuvara gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını vurguladı. Polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.