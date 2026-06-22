Mali katkı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, özel gereksinimli bireylerin istihdamını artırmak amacıyla yeni teşviklerin hayata geçirildiğini açıkladı. Hasipoğlu, özel sektörde işe alınan engelli bireylere asgari ücretin yarısı oranında ücret desteği sağlanacağını ve mevcut nakdi yardımın yarısının devam edeceğini belirtti.

Hasipoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte özel gereksinimli bireylerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet veren Yeni Dünya +1 Cafe’de ailelerle bir araya geldi. Bakanlık açıklamasına göre ziyarete, Bakanlık Müsteşarı Sezgi Ballı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Bakan Hasipoğlu, 20 yıl aradan sonra kamuda engelli istihdamının ilk kez Ünal Üstel hükümeti döneminde gerçekleştiğini belirterek, kamudaki istihdam olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle çalışabilecek ve çalışmak isteyen vatandaşlara özel sektörde daha avantajlı teşvikler sunmaya başladıklarını söyledi. Özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hasipoğlu, yalnızca maddi desteğin değil, bireylerin üretim süreçlerine katılmasının da önemli olduğunu kaydetti. Hasipoğlu, 2025 yılında toplam 5 bin 855 engelli bireye nakdi yardım ödemesi yapıldığını, bu kapsamda ödenen toplam tutarın bir milyar 270 milyon 572 bin 608 TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücretin yarısı oranında destek

Özel sektörde çalışmak isteyen engelli bireyler ve işverenler için bazı düzenlemeler yaptıklarını belirten Hasipoğlu, engelli istihdamı halinde çalışanın hesabına doğrudan asgari ücretin yarısı oranında, 30 bin TL ücret desteği yatırılacağını söyledi. Hasipoğlu, bu durumda engellilere verilen mevcut yüzde 60 nakdi desteğin tamamen kesilmeyeceğini, yarısının devam edeceğini belirtti. İşverenlere de yüzde 100 prim desteği sağlanacağını kaydeden Hasipoğlu, bu desteklerle özel sektörde işe başlayacak bir engelli bireyin başlangıç gelirinin en düşük 90 bin TL civarında olacağını ifade etti. Hasipoğlu, işe devam etmeme durumunda engelli nakdi desteğinin kesilmeyeceğini ve desteğin eskisi gibi tam olarak alınmaya devam edeceğini söyledi.

Farkındalık yaratılacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yapılan teşviklerin aileler tarafından yeterince bilinmediğini belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmak için ortak çalışma yürütüleceğini söyledi. Harmancı, özel sektörle iş birliği içinde sosyal bir istihdam ağı kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de sağlanan destekler için teşekkür ederek, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Kibrit, ailelere çocuklarını bağımsız yaşama ve çalışma hayatına teşvik etme çağrısında bulundu.

Ziyaretin ardından Hasipoğlu ve Harmancı, Yeni Dünya +1 Cafe’nin yanında bulunan LTB El Ele Kreşi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.