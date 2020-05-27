“42 test, pozitif vaka yok"

KKTC'de bugün yapılan 42 korona virüs testi sonucunda yeni bir vakaya rastlanmadığı açıklandı

“42 test, pozitif vaka yok"
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 42 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.  

27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 42
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.162   
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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