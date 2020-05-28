“Batı bölgesi bizim gailemiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu’nu (GÜSDEP) ziyaret etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu’nu (GÜSDEP) ziyaret ederek, bölgenin turizm ve kültür alanlarında gelişmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, GÜSDEP’i temsilen Platform Başkanı Cansu Kızılyürek ile üyeler Ali Volkan, Osman Bulun ve Faik Arçay hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Ataoğlu, Turizm Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde bölgede iki günlük çalıştay yaptıklarını hatırlattı.

Bu çalıştayın Kıbrıs’ın batı bölgesinin gelişimi için yapıldığını anlatan Ataoğlu, Bakanlık görevini devrederken bu çalışmayı da devrederek yardım teklifi de sunduğunu kaydetti.

Bakanlık döneminde bölge örgütleri ile birlikte yaptıkları çalışmalardan bahseden Ataoğlu, “Batı bölgesi bizim gailemizdir. Bu bölgenin de gelişmesini istiyoruz” dedi.

GÜSDEP yetkilileri ilgisizlikten yakındı

GÜSDEP yetkilileri de siyasilerin bölgeye olan ilgisizliğinden yakınarak, unutulmuşluğun yanı sıra ekonomik sıkıntıları olduğunu da belirtti.

GÜSDEP yetkilileri, Ataoğlu’na bölgenin gelişimi adına yapacağı her çalışmada yardımcı olmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Ataoğlu, GÜSDEP’i ziyaretinin ardından Patates Üreticileri Birliği ile Hayvan Üreticileri

Birliği yetkililerini de ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi.

Ataoğlu’ndan Kaymakam Güneş’e ziyaret

Öte yandan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’i ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

Ataoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan izolasyon döneminin vatandaşların bilinçli bir şekilde aldığı önlemlerde atlatıldığını belirterek, tedbirli davranmaya devam edilmesinin ve sınır kapıları açıldıktan sonra ülkeye gelenlere karantina uygulanmaya devam edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu ayrıca, Girne bölgesinde muhtar sayısının az olduğunu gördüklerini ifade ederek, sayının artırılması gerektiğini belirtti.

