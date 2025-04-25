45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Eski eşine defalarca ölüm tehdidi niteliğinde mesajlar atan ve 17 yaşındaki çocuğu aracılığıyla gönderdiği oyuncak ayı içerisine yerleştirdiği takip cihazıyla da eski eşini takibe alarak özel hayatın gizliliği suçunu işleyen Kurtuluş Erdem, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 2025 yılı Mart ve Nisan ayı içerisinde, Türkiye’den, kullanımındaki cep telefonunun whatsapp uygulamasından, eski eşine, başka biriyle evlendiği gerekçesiyle ölüm tehdidi içerikli birçok mesaj attığını anımsattı. Polis, zanlının, 17 yaşındaki çocuğuyla, eski eşine hediye bahanesiyle gönderdiği oyuncak ayı içerisine takip cihazı yerleştirerek, cep telefonundan eski eşini izleyerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini de mahkemeye hatırlattı.

Polise şikayetin yapıldığını ancak zanlının yurtdışında olmasının belirlenmesiyle aranan şahıs ilan edildiğini aktaran polis, 20 Nisan’da Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada tespit edildiğini ve 21 Nisan’da mahkeme huzuruna çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkemizde hiç bir yasal statüsü olmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

