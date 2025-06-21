468 sürücüye ceza yazıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde 468 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Kontrollerde 20 araç trafikten men edildi, 5 kişi ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında toplam 3 bin 418 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 205 kişi süratten ceza aldı.

Asayiş denetimleri neticesinde Girne'de ülkede ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da 850 araç sürücüsü kontrol edildi

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar denetlendi, ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 850 araç sürücüsü kontrol edildi. 63’ü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, biri cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmamak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, biri sigortasız araç kullanmak, 18’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si kamu taşıma işletme iznine uymamak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 67’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 169 araç sürücüsü rapor edildi. Bir araç da trafikten men edildi.

Girne’de 19 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi. Denetimler sonucunda ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde toplam 1948 araç sürücüsü denetlendi. 62’si yasal hız sınırını aşmak, 3’ü alkollü araç kullanmak, biri ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmamak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmamak ve 120’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 211 sürücü rapor edildi. 19 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta 88 sürücüye ceza

Güzelyurt’ta da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar denetlendi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde toplam 620 araç sürücüsü denetlendi. 80’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmamak ve 3’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 88 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.