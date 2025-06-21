Utku’ya şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile eski eser niteliğinde 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin poşet içerisinde klozet içerisine atılı vaziyette bulunduğu açıklandı. Mesele kapsamında Utku Altıok tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova; 19 Haziran’da, zanlı Utku Altıok’un, Pertevpaşa Mahallesi’nde bulunan evinde yapılan arama sonucunda, tuvalet kısmında, klozet içerisinde bir poşetin içinde, 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis; evin çalışma odasında ise yine bir poşet içerisinde, eski eser niteliğinde, 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası bulunduğunu mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

