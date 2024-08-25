47 araç trafiğe çıkamayacak

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimlerinde polis ekipleri, 2 bin 422 araç sürücünü kontrol etti.

Denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından dolayı 373 sürücü rapor edildi. Kontrollerde 47 araç trafikten men edilirken, en çok işlenen suç yine sürat oldu.

Polis Basın Bültenine göre; denetimler kapsamında 2 bin 422 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde çeşitli trafik suçlarından toplam 373 sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 47 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i trafik ışıklarına uymamak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 138’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

