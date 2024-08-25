Yatak odasına sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 80 gram ağırlığında uyuşturuculu kağıtlar ele geçirdi, operasyon kapsamında İrfan Çil isimli zanlıyı gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 23 Ağustos saat 23.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulundurduğu ve aracıyla Kalliland bölgesinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, bölgeye giderek zanlıyı tespit ettiklerini, üzerinde yapılan aramada, şortunun cebinde 13 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıt parçaları bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucu, yatak odasında 67 gram ağırlığında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren karton kağıtlar bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.