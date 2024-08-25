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Anayolda devrildi

Önündeki kiralık aracı sollamaya çalışan sürücü kazaya neden oldu

Anayolda devrildi
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Lefkoşa- Gazimağusa anayolu meydana gelen kazada önündeki aracı sollamaya çalışan sürücü orta refüje çarpıp yol içerisine devrildi. 
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza; 23 Ağustos tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 
Ahmet Eren Yılmaz (E-21), yönetimindeki ML 740 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Metgin Ltd. isimli iş yeri önlerinde, aynı istikamete doğru seyreden  Hasan Kartop (E-23) yönetimindeki ZVB 026 plakalı aracı solundan geçmeye çalıştığı esnada ZVB 026 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 740 plakalı araç beton orta refüje çarpıp yol içerisine sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 
 

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