Başı derde girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Akyar Sınır Kapısı’ndan 3 Temmuz’da çıkış yapan ancak ülkeye yasal yollardan girişi olmadığı belirlenen Bertuğ Koran, ihbar üzerine Gazimağusa’daki bir spor salonunda yakalandı.

“Kanunsuz giriş suçlamasıyla” tutuklanan zanlı, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 3 Temmuz 2024 tarihinde Akyar Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığını tespit edilemeyen bir tarihte aynı yerden kanunsuz olarak ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Zanlının, 23 Ağustos’ta bir ihbar üzerine Gazimağusa’da tespit edildiğini bildiren polis, zanlının ifade vererek Akyar Sınır Kapısı’ndan girdiğini beyan ettiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.