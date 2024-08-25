Piri Reis yola çıktı

Piri Reis Denizaltısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da katıldığı törenle göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız." dedi.

Konuşmasında "Mavi Vatan" vurgusu da yapan Erdoğan, "Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem 'Mavi Vatan'ımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 'Mavi Vatan'a 'masal' diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Piri Reis Denizaltısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Aksaz'daki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz.

2002'den beri güçlü Türkiye güçlü ordu şuarıyla TSK'yı her alanda güçlendirme çabası içerisindeyiz. Bugün burada attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip etmektedir. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem 'Mavi Vatan'ımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 'Mavi Vatan'a 'masal' diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.”

