Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Genel Başkanı adayı Hasan Taçoy’un canlı yayın teklifine yazılı bir açıklamayla karşılık verdi.

Başbakan Üstel, UBP’yi karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, hesaplaşmak isteyenlerin de kurultayı beklemesini ima ederek, “Büyük zafere 28 gün kaldı” dedi.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ulusal Birlik Partisi, köklü geçmişi, gelenekleri, ilkeleri, duruşu ve misyonu ile bir parti olmanın da ötesinde, büyük ve öğretici bir ailedir, okuldur.

Biz UBP’yi ne mahkemelerde tartışırız, ne de televizyonlarda tartışırız.

Bizim sahip olduğumuz tek güç vardır. O da üyelerimizin gücüdür. Biz gücümüzü üyemizden alırız ve bir hesap varsa bunu da üyelerimize veririz.

Sesini duyurmak isteyen, istediği televizyona çıkabilir. Yapacaklarını anlatmak isteyen, istediği kanala, istediği gazeteye istediği demeci verebilir.

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı halkımıza ve üyelerimize tüm mecralardan duyurmaya devam ediyoruz. Meraklısı olan bakar okur. Kimseye çatmadan, kimseyi kırmadan, kimse için ileri geri konuşmadan, barış dili ile birliğimizi bozmak için fırsat arayanlara fırsat vermeden, kendimizi anlatıyoruz.

Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ediyoruz. Partinin birliğini, bütünlüğünü düşünerek hareket ediyoruz. Birileri benden sonrası kaos ve tufan diyebilir. Biz kurultay sonrası UBP ile devam, iktidar ve istikrarla devam diyoruz.

Kimse boşuna heveslenmesin. Elini ovuşturup, bizi birbirimize sokmak isteyenlere fırsat verecek değiliz. İlla gün hesabı yapmak isteyenlere söylemek isterim ki, Büyük UBP'nin Büyük zaferine 28 gün kaldı.

UBP’nin zaferine, iktidarımızın daha da güçlenmesine, üyelerimizin ülkede ve partide siyasi istikrara güçlü şekilde evet demesine sayılı gün kaldı.

UBP üyelerinin sandıklara koşarak, ezici bir çoğunlukla, “Doğru karar istikrar" demelerine çok az kaldı.”

