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Kıbrıslı sanatçılar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ödül aldı

Azerbaycan'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Caspian Awards 2024"'te Kıbrıslı sanatçılar Fahriye Özay, Cem Kafkas Modacı Abdullah Öztoprak , İletişim uzmanı Hasret Atagören ödüle layık görüldü.

Kıbrıslı sanatçılar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ödül aldı
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Serdar Şengül 

Azerbaycan'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Caspian Awards 2024"'te Kıbrıslı sanatçılar Fahriye Özay, Cem Kafkas  Modacı Abdullah Öztoprak , İletişim uzmanı  Hasret Atagören'inde aralarında olduğu ödül töreninde bu yıl ilk kez Kıbrıslı sanatçılar da ödüle layık görüldü.

Sanatçı Cem Kafkas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Bu ödülü Ülkem, sevenlerim adına almanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Gecede Kıbrıslı sanatçıların sahnede KKTC bayrağı ile poz vermesi ile güçlü bir mesaj verilirken, sanatın engel tanımadığı bir kez daha vurgulandı. 

Gecede Sanatçı Fahriye Özay sevilen şarkılarını seslendirerek  Azerbaycanlı konuklarına duygu dolu anlar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024, 14:30
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