Kıbrıslı sanatçılar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ödül aldı

Serdar Şengül

Azerbaycan'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Caspian Awards 2024"'te Kıbrıslı sanatçılar Fahriye Özay, Cem Kafkas Modacı Abdullah Öztoprak , İletişim uzmanı Hasret Atagören'inde aralarında olduğu ödül töreninde bu yıl ilk kez Kıbrıslı sanatçılar da ödüle layık görüldü.

Sanatçı Cem Kafkas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Bu ödülü Ülkem, sevenlerim adına almanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Gecede Kıbrıslı sanatçıların sahnede KKTC bayrağı ile poz vermesi ile güçlü bir mesaj verilirken, sanatın engel tanımadığı bir kez daha vurgulandı.

Gecede Sanatçı Fahriye Özay sevilen şarkılarını seslendirerek Azerbaycanlı konuklarına duygu dolu anlar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024, 14:30