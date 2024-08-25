Yıllardır aynı kıyafetle Lefkoşa sokaklarında yürüyen Abubakar tutuklandı

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.08.2024 tarihinde, saat 18.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Abubakar Uthman’nın yapılan muhaceret kontrolünde, 30.09.2008 tarihinden itibaren 5807 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde herhangi bir yerde çalışmadığını, tanımadığı insanların kendisine yiyecek ve karton verdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024, 14:34