‘Havuç ve kırbaç’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki çabalarına dair iki senaryodan söz eden Politis gazetesi Hristodulidis’in Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını gerçekten isteyip istemediğini sorguladı.

Gazete analiz haberi “Hristodulidis Müzakereleri Gerçekten İstiyor Mu? Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Sorunundaki Niyetlerine Dair İki Senaryo” başlığıyla manşete çekti.

Seçim kampanyasında, Türkiye’ye “havuç-kırbaç” mantığıyla yaklaşacağını dillendiren Hristodulidis’in bir yandan müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söylerken bir yandan KKTC’de emlak işi yapanları tutukladığı ve KKTC’ye gezileri engellemek için organizatörlerle anlaşma yaptığı hatırlatıldı.

Gazete Hristodulidis’in, “Kıbrıs sorununu çözmek için müzakerelere yarın bile katılmaya hazır olduğunu” söylediğini hatırlatarak “BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri yeniden başlatma çabası olmasa, Kıbrıs Türk toplumuna baskı kurma önlemlerinin, Rum yönetiminin gerecek niyetleri konusunda kimseyi şaşırtmayacağını” yazdı. “Mevcut konjonktürün, atmosferi iyileştirecek bazı önlemler almadan, Kıbrıslı Türkleri dışlanmaya sürükleyecek bir politika uygulamak için uygun olup olmadığını” sordu.

Hrtistodulidis’in "havuç-kırbaç mantığını", Kıbrıs Türk toplumuna bir “bacağı eksik uyguladığını” yazan gazete “şu anda sadece kırbaç politikası uygulanıyor. Hristodulidis hükümeti Ersin Tatar hükümetini ‘boşa çıkarırken’ Kıbrıslı Türklerin güvenini kazanmak için herhangi bir güven yaratıcı önlem almadı veya ilan etmedi” ifadesine yer verdi.

Gazeteye göre Hristodulidis’in, “Rum yönetiminin niyetine kuşkuyla bakan Rum toplumu içerisinde bir şekilde daha okunabilir. Gazeteciler ve gelişmelerle yakından ilgilenenler, “Kıbrıslı Türkleri dışlama hareketlerini, Hristodulidis’in 2028 başkanlık seçimi kampanyasına şimdiden başlaması” olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşıma göre Hristodulidis ELAM’ın binlerce seçmenine, DİKO, EDEK ve Ekologlar gibi retçi partilerin kemik oylarına ve DİSİ’nin Kıbrıs sorununun çözülmesi olasılığına kuşkuyla bakan kesimine yanaşmaya çalışıyor.”