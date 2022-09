5 ayda 5 başkan İşte rekor

Siyasetin oyuncağı haline gelen Elektrik Kurumunda 81 günlük Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, dün yaşanan ‘genel müdürlük’ tartışması sonrasında görevinden istifa etti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise Akyiğit’in görevden alındığı ve yerine Değirmenlik eski Belediye Başkanı Hüseyin Paşa’nın getirildiği belirtildi.

Turan Büyükyılmaz’ın geçtiğimiz Nisan ayında görevden alınmasının ardından yerine Meftun Orkun getirilmişti.

Orkun sadece 53 gün görev yaptı. Daha sonra yerine Hasan Amca getirildi. Amca, 25 Mayıs’ta göreve atandı, 9 Haziran’da ise görevden alındı ve yerine Hasan Akyiğit atandı. Akyiğit ise 81 günün sonda yerini Hüseyin Paşa’ya devretti.

Olay gelişti?

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Kıb-Tek Yönetim Kurulu ‘yukarıdan gelen talimatla’ kurumda genel müdürlüğe vekalet eden Kamil Diren’in görevden alınıp, yerine Gür Cem’in atanması konusunu ele aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit ise bu değişime karşı çıktı. Daha sonra Akyiğit’in görevden alınıp, yenine Paşa’nın atanacağı yönünde bilgiler alındı.

Hasan Akyiğit, hükümet kararını beklemeden görevinden istifa ettiğini duyurdu ve kamuoyuna kısa bir açıklama yaparak kurumda ‘kaos ortamının’ yaratıldığını savundu.

İstifa dilekçesinde neler yazdı

Akyiğit istifa dilekçesinde şunları belirtti:

“Yeni yapılandırılan ve göreve başlayan üst kademe yönetiminin bozulması için çalışılması ve genel müdürün onayı olmadığı halde görevden alınması ve kurumda kaos ortamı yaratıldığından vatandaşlara ve Kıb-Tek’e sağlıklı ve doğru hizmet edemeyeceğimden 31/8/2022 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanlığından istifa ettim. Gereğini arz ederim.”

Hükümetin açıklaması

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’in görevden alındığı, yerine Hüseyin Paşa’nın atandığı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasasının 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca, 8 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıb-Tek Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Hasan Akyiğit'in bu görevden alınmasına, yerine 8 Temmuz 2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile üye olarak atanan Hüseyin Paşa'nın Başkan olarak atanmasına ve Hasan Akyiğit'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Gürdal Çuvalcıoğlu'nun atanmasına karar verildi.

5 ayda 5 isim

Akyiğit’in görevden alınmasıyla son 5 ayda 5 isim Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmış oldu.

Son 5 aya bakıldığına yapılan görev değişiklikleri şöyle;

-Turan Büyükyılmaz 2022 yılı Nisan ayında görevden alındı, 4 Nisan’da yerine Meftun Orkun atandı

-Meftun Orkun 26 Mayıs 2022 tarihinde görevden alındı, yerine Hasan Amca getirildi.

-Hasan Amca 9 Haziran 2022 tarihinde görevden alındı, yerine Hasan Akyiğit atandı.

- Hasan Akyiğit 31 Ağustos 2022 tarihinde görevden ayrıldı, yerine Hüseyin Paşa getirildi.

Yönetim kurulu üyelerine maaş

Bu arada Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyelerine 2 asgari ücret tutarında maaş bağlanması yönünde bir karar üretildi.

Söz konusu karara 7 üyeden sadece bir tanesi imza koymadı.

Maaşla ilgili kararın gerekçesi şöyle izah edildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu üyelerine ödenen maaş ve hakkı huzur tahsisatı Fasıl 171 Madde 6’da düzenlenmektedir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğine atanan kişiler atandıkları tarihten itibaren gerek biriken işlerin çözülebilmesi gerekse kurumun işleyişinin daha iyi bir noktaya gelmesi adına emek sarf etmektedirler. Yönetim kuruluna ödenen Hakkı Huzur tahsisatı tarih olarak çok önceden düzenlendiği için, şu an için bir katkı sağlamaktan uzak bir tahsisat durumundadır. Fasıl 171 Madde 6’ya göre, “İdare üyelerine Bakanlar Kurulu’nun kararlaştıracağı şekilde, idare fonlarının gerek aylık gerek ücret şeklinde maaş ve masrafları için de tahsisat ödenir” olarak düzenlenmiştir. Dolayısı ile yönetim kuruluna ödenen Hakkı Huzur tahsisat ödeneğinin görevde oldukları her ay için, Yönetim Kurulu Başkanına aylık asgari ücretin 2,5 (iki buçuk), As Başkan ve yönetim kurulu üyelerine de aylık asgari ücretin 2 (iki) katı olacak şekilde revize edilebilmesi için konuyu Başbakanlık aracılığı ile Bakanlar Kurulu’na aktarmak üzere gereken işlemleri yapabilmesi için Genel Müdür Vekili’ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verilir.”