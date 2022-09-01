Tümü cezaevinde

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapan Suriye uyruklu 9 mülteci tespit edildi. Mülteciler dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis, Suriye uyruklu 9 mültecinin, 27 -30 Ağustos tarihlerinde askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığının dikkate alınarak, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, yasal statüsü olmayan 9 zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

